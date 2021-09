Les secrets du champion du monde de confitures

Il suffit de suivre les effluves sucrés de ces marmites pour le retrouver. Dans cette maison en pleine campagne se cache Vincent Beylard, meilleur confiturier du monde et il n'est pas peu fier de l'afficher. "Quand on est champion du monde, on l'est à vie. C'est une visibilité extraordinaire", précise ce maître confiturier. Dans sa boutique, les clients affluent et grâce à Internet, ses confitures font le tour du monde. Il y a quinze ans encore, lui et sa compagne Véronique étaient pépiniéristes. La confiture n'était qu'un passe-temps. "Comme on avait beaucoup de fruits, on faisait beaucoup de confitures. Et tous ceux qui en goûtaient ont demandé pourquoi je ne les vendais pas", précise-t-il. Aujourd'hui, Vincent produit à lui seul 300 pots de confitures par jour, de quoi faire tourner son petit commerce. Pour rester numéro un, il faut se renouveler et il a sa méthode pour cela. En 2020, le compétiteur a présenté un trio de fruits rouges. Une victoire impossible sans fruits d'exception. Il les trouve chez son ami maraîcher. Comment le prépare-t-il ?