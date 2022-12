Les secrets du Charles de Gaulle

En deux secondes, le rafale passe de zéro à plus de 200 km/h. Et il faut enchaîner très vite, car le prochain avion décolle dans moins d'une minute. Exercice de très haute précision. Des hommes en jaune sont chargés de la sécurité du pont. Ce sont les chorégraphes de ce ballet si particulier. Le lieutenant de vaisseau Alexandra a 120 mécaniciens sous ses ordres. Ils sont chargés de réparer et d'entretenir la flotte. Dans cet énorme labyrinthe, habité par 1 800 marins, le jour et la nuit ne veulent pas dire grand-chose. On dort et on travaille par tranche de quatre heures. Dans un contexte tendu avec la Russie notamment, il faut éviter l'incident, mais aussi montrer sa force. Dans son costume de chef des Armées, c'est le message qu'Emmanuel Macron est venu délivrer en personne sur le Charles de Gaulle : "Si nous voulons rester une grande Nation pour nous-même, pour nous protéger, pour nos partenaires européens et internationaux, oui, nous devons faire le choix d'investir plus encore dans nos armées". Une visite pour remercier aussi ces marins, qui devront passer Noël loin de leur famille. TF1 | Reportage B. Augey, R. Reverdy