Les secrets du fromager du roi

Vieux-Ferrette est dans le Haut-Rhin tout près de la Suisse. La commune compte 600 habitants seulement, mais c'est une capitale du fromage. Dans leur caveau, Jean-François et Bernard Anthony ont une mission : goûter les trois merveilles qui seront servies lors d'un prochain banquet. Finesse, délicatesse et puissance, père et fils sont tous les deux à la recherche d'équilibre parfait. Les fromages qu'ils affinent avec talent se retrouvent dans de nombreux restaurants étoilés, mais aussi sur les tables des célébrités. Leur boutique accueille bien sûr les habitants du village. Mais certains clients font des centaines de kilomètres pour goûter leur brie de Meaux ou leur Munster. Une question se pose : manger les mêmes fromages que les stars ou les présidents, est-ce vraiment différent ? Dans sa cave, Jean-François est comme un père avec ses enfants, il les élève, il les encourage. Vous ne maîtrisez pas leur langue, lui, si. C'est une vrai success story. Cette maison à colombage s'est imposée comme un haut-lieu de l'affinage. TF1 | Reportage J. Rieg-Bovin, A. Jurquet, L. Claudepierre