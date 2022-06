Les secrets du meilleur saucisson de France

Jérôme Lepoivre, éleveur à la ferme "Les cochons sont dans le pré" à Saint-Ouen-de-Sécherouvre peut être fier. Il a remporté le championnat de France de saucisson nature. Lorsque la nouvelle est tombée, il s'occupait de ses bêtes et a eu du mal à y croire. "Au départ, je ne les croyais pas trop, j'étais un petit peu euphorique", avoue-t-il. Le secrets de sa réussite se cache en plein air dans l'Orne : 140 porcs de Bayeux répartis sur six hectares de pré. Jérôme a débuté son élevage en 2017. Il y consacre beaucoup de temps et c'est surement cette patience qui fait la différence dans ses saucissons. "On a une viande qui est persillée, c'est gouteux", précise-t-il. Jérôme peut produire jusqu'à 500 saucissons par mois qu'il vend principalement grâce aux commerçants de la région. "Nous, ça nous fait plaisir pour lui parce qu'il se donne du mal, c'est une petite production. C'est local et ça valorise notre région en même temps", confie Marie Quinet, co-gérante de la supérette "Proxi" de la ville. Pour les clients, c'est aussi l'occasion de soutenir et promouvoir un savoir-faire local. D'ici quelques mois, Jérôme participera au championnat du monde de saucissons. Il espère bien, une nouvelle fois, pouvoir trinquer à la victoire. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby