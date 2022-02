Les secrets du passage Pommeraye à Nantes

Ce sont les escaliers les plus célèbres de Nantes. On y monte, on y descend. Chaque jour, des centaines de Nantais empruntent le passage Pommeraye. En plein centre-ville, une grande galerie couverte de 100 mètres de long est répartie sur trois étages. Un lieu unique hors du temps construit au XIXe siècle. Régulièrement, Françoise de Cossette y organise des visites. Petite, elle venait avec sa famille se promener ici. Ce lundi matin, ils sont une dizaine à l'écouter. Propice aux histoires, celle du passage débute en 1940. Louis Pommeraye, un notaire nantais, rêve d'une galerie couverte avec de beaux magasins. Le passage doit évoquer la puissance de la ville à l'image de ses statues, symbole du savoir-faire nantais dans l'industrie, les arts ou l'économie. Mais il répond aussi à des questions de propreté. Les visiteurs du jour sont sous le charme. La galerie est avant tout un lieu de commerce avec ses boutiques. Ici, il n'y a pas de tape à l’œil, mais une décoration sobre. Toutes les devantures sont identiques. En haut des marches, le magasin de Nathalie Brucker est l'un des plus anciens. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec