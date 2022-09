Les secrets du plus ancien jardin botanique de France

Il suffit d'échanger un instant avec les jardiniers pour comprendre. Au cœur de Montpellier (Hérault), cet espace vert n'est pas comme les autres. "C'est une âme qui s'est un peu tricotée au fil du temps. C'est un jardin auquel le public est très sensible", partage Denis Nespoulos. "C'est aussi la première salle de classe de plein air. C'est là où les premiers cours de botanique ont eu lieu", ajoute Emmanuel Spicq. La spécialité de la maison depuis 1597, ce sont les plantes médicinales. Quatre siècles plus tard, elle prend encore tout son sens. Situé en face de la faculté de médecine, il est, depuis son origine, dirigé par un professeur. Thierry Lavabre-Bertrand nous emmène pour une visite privée à la découverte des différents bâtiments intégrés à l'ensemble. Celui-ci paraît flambant neuf. Sa restauration à l'identique, il y a une dizaine d'années, a permis d'y apporter quelques innovations de notre temps. La restauration de l'Orangerie est bien plus récente et tout aussi réussie. Mais le projet du moment, c'est la maison de l'Intendance. TF1 | Reportage S. Rang Des Adrets, S. Iorgulescu