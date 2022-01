Les secrets du pont d’Avignon

C’est un symbole de la ville, connu dans le monde entier. Officiellement, il ne s’appelle pas le pont d’Avignon, mais le pont Saint-Bénézet. Un édifice datant du XIIe siècle, mais surtout un patrimoine à Avignon (Vaucluse) pour tous ceux qui aiment l’histoire, et même les petites histoires. Les légendes du pont Saint-Bénézet, Philippe Bonfiglio, guide conférencier à Avignon depuis près de 20 ans, les connais très bien. Ce pont, c’est plus que son bureau, c’est une passion. "Il a tout pour lui ce pont : la légende, des dimensions exceptionnelles, les faits historiques importants, une chanson", explique-t-il. La chanson, forcément, que tout le monde connaît, ou presque. De nombreux touristes étrangers viennent donc découvrir le pont d’Avignon grâce à elle. Celui-ci attire 350 000 visiteurs par an. Mais derrière la mélodie, il y a le patrimoine historique. Sa construction débute au XIIe siècle. Pour construire ses 22 arches sur 900 mètres de long jusqu’à Villeneuve-lès-Avignon, à l’origine, il y a le projet d’un homme : le fameux Bénézet. Fierté des habitants, le pont d’Avignon, tout comme le palais des papes, fait rayonner la ville et est classé patrimoine mondial de l’Unesco. TF1 | Reportage L. Huré, S. Fargeot