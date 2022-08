Les secrets du régime crétois pour bien vieillir

C'est un rituel pour Yanis, son plaisir quotidien. L'octogénaire vient ramasser chaque matin les légumes qu'il cultive dans son potager. Dans un petit village situé entre la mer et la montagne crétoise, il récolte uniquement les produits de saison. Des blettes, des courgettes et des tomates qui ont eu le temps de mûrir sous le soleil de l'île. C'est la tradition du régime crétois : cueillir les légumes et les fruits du moment pour les déguster ensuite. À Kritsa, sur le plateau du Lassithi, à l'ouest de la Crète, les 2 000 habitants perpétuent leur culture qui date des millénaires. Là-bas, le régime crétois n'est pas juste un type d'alimentation, mais bien une tradition reconnue au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Il possède une vertu : maintenir en bonne santé et allonger l'espérance de vie. Kathina prépare une sofegada. C'est une ratatouille, une spécialité grecque. La préparation est simple : uniquement des produits de la terre comme le veut la tradition. La ratatouille est un plat mijoté dans une cocotte avec une subtilité. Elle ajoute des escargots, car les Crétois en raffolent. Ils en trouvent beaucoup dans leur jardin, et c'est un produit très sain. Elle va préparer les dakos, un autre plat traditionnel. L'huile d'olive est l'ingrédient phare. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara, K. Gringet