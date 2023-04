Les secrets du village des centenaires

Si vous voulez vivre longtemps, c’est à Saint-Savin (Isère) qu’il faut poser vos valises. Le village compte 4 000 habitants seulement, dont quatre centenaires. Deux d’entre elles vivent à la maison de retraite : Marie Marquet, 102 ans, et Félicie Durand, 104 printemps. Ces deux battantes ne connaissent qu’un adage : "le travail, c’est la santé et ne rien faire, c’est la conserver". Mais le secret, c’est aussi d’être bien entourées. Marie, elle, reçoit la visite de sa fille tous les jours. La famille, c’est aussi l’élixir de jouvence d’Enerstine Guichard, qui vient de souffler ses 100 bougies. Elle n’a jamais quitté sa maison, où elle vit avec ses deux enfants et ses animaux. Son rituel : chaque jour, un œil sur l’actualité et un verre de rouge. Saint-Savin, un village fier de ses aînés et de sa source de longévité. Pour Clément, le pizzaiolo, tout est dans la cuisine ; pour Marie, la coiffeuse, c’est de se faire chouchouter dans son salon ; et pour les plus jeunes, le rugby et un club centenaire. Alors avec ça, visons la barre des cent ans. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize