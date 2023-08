Les secrets d'un bon barbecue

Peu importe le mode de cuisson, à la plancha ou au feu de bois, c'est avant tout la qualité de la viande qui prime. Entrecôte, steak, brochette mixte aux petits légumes, comptez six euros par personne pour de la viande élevée au grand air. Chaque été dans le Cantal, Benoît amène son troupeau à l'estive. Ses vaches salers restent sur le plateau à 1 200 mètres d'altitude de mi-mai à mi-octobre. Vous connaissez l'adage : "tout est bon dans le cochon". Et bien, avec la vache salers, ça marche aussi. Tous les mercredis de l'été, le jeune agriculteur auvergnat propose aux touristes des côtes de bœuf à partager à la plancha. Un plat convivial, à faire aussi chez soi, entre amis. Une formule économique, 45 euros la pièce, pour huit personnes. Recevoir ses amis chaque été et leur préparer des brochettes, c'est le plaisir d'Olivier. Pour faire baisser l'addition, il a fait le choix aussi, en plus du bœuf, du brochette de volaille. Pour la brochette de bœuf, son astuce, pas plus d'une minute de chaque côté. TF1 | Reportage N.Chiesa, A. Clément, C. Eckersley