Les secrets d’une bonne blanquette de veau

Une invitation autour d'un incontournable de la gastronomie française. Le plat chaleureux par excellence et une préparation avec des légumes de saison que Louis-Olivier Vitté, un amateur de blanquette prend le temps de choisir dans l'épicerie du village. Mais avant de passer à table, un petit détour par ce hameau de quelques maisons. Un vignoble et une cave dans laquelle du vin paillet et de quoi parfaire la recette. Au cœur du village, la préparation du jour peut commencer. Première étape : couper en petit dé du gras de magret de canard. Et en attendant les oignons, disposer les morceaux dans un chaudron pour une cuisson au feu de bois. À la campagne, cette cheminée était la pièce principale de la maison avec son nom typique de la région. Place maintenant à l'ingrédient principal : une viande qu'il faut, là aussi, coupée en petits morceaux. Après avoir fait revenir la viande et rajouter un peu de farine, il faut recouvrir le tout de vin blanc et plutôt généreusement. Carottes et poireaux sont versés en dernier. Juste avant de servir, il restera la sauce à incorporer. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre