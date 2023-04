Les seigneurs des arènes

Au cœur de l'arène du village de Campagne (Landes), au plus près des vaches, toujours plus près des animaux qui chargent et essaient de faire tomber les joueurs. Le public ne s'y trompe pas. Il y a les écarteurs qui cherchent le geste parfait, le pantalon blanc contre le flanc de l'animal. Et il y aussi les sauteurs prêts à tout pour passer au-dessus de la vache comme Kevin Ribeiro. Il rêve d'un exploit dans l'arène face à une vache. Il va falloir sauter très haut. Il a 22 ans et est quatre fois champion de l'Hexagone de saut en hauteur. Kevin vit pour la course landaise. Ce printemps, c'est la reprise de l'entraînement, reprise des compétitions aussi. Avec l'un de ses amis écarteurs, Kevin part chez un éleveur dans la campagne de Chalosse. De nombreux élevages prestigieux sont installés dans le sud des Landes. On y bichonne des vaches de course. Pour Kevin, la ferme de Christophe Lacoste, c'est un peu comme une deuxième maison. C'est donc le moment de trier les vaches pour ne garder que celles qui vont partir s'entraîner. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau, D. Bertaud