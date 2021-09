Les seniors à l'heure de la reprise des activités

Privés de gym pendant un an à cause du Covid-19, les retrouvailles sont heureuses pour ces retraités, qui attendaient avec impatience la reprise des cours. "On est joyeux, c'est une très bonne chose", lance l'une d'eux. Cette année, en plus du certificat médical, le pass sanitaire est demandé. C'est parti pour une heure d'exercices : souplesse, équilibre, renforcement musculaire ... que du plaisir pour ces seniors. "La reprise, ça nous change tout. On revit tout simplement !" ; "On est content de se retrouver. C'est une vie sociale aussi importante", lancent certaines. Beaucoup moins physique, mais tout aussi convivial, l'atelier couture et tricot fait sa rentrée. Ici, les rires et les bavardages sont fortement recommandés. Partager de bons moments tout en se rendant utiles, ces dames tricotent des layettes pour les enfants prématurés de l'hôpital. Ces personnes âgées retrouvent donc une vie sociale. Elles espèrent surtout que leurs activités préférées ne seront pas une nouvelle fois suspendues cette année.