Les seniors consultés par les commerçants à Châlons-en-Champagne

Les plus de 60 ans représentent près d'un quart de la population de la ville. Ils intéressent beaucoup les commerçants de Châlons-en-Champagne. Une enquête vient d'être lancée par des étudiants pour connaître leurs habitudes. Ils appellent les seniors, en leur posant une quinzaine de questions. "Ça a pour but d'animer la ville pour eux", a expliqué Léandre Rassu. Des questionnaires sont également déposés dans les magasins du centre-ville. La clientèle de plus de 60 ans est très importante pour eux. À Châlons, plus de 10% des commerces sont vides, un regret pour certains. Dans une boucherie de la ville, il y a toujours autant de clients, mais il était primordial de mieux comprendre les aînés. Les plus de 60 ans sont invités à remplir le questionnaire et cinq minutes suffisent. "Ce qu'on cherche des seniors, c'est plus la qualité que la quantité. C'est une bonne initiative de mon point de vue", a confié un commerçant. L'enquête devrait durer jusqu'à la mi-mars. Plus d'un millier de seniors seront consultés.