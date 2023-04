Les sentiers de randonnée se refont une beauté

Fabienne Moluri et Bruno Giraldi portent leurs chaussures de randonnée. Pourtant, pas de promenade aujourd'hui. Ils arpentent le sentier en quête des marques de balisage. "Quand c'est jaune, c'est Promenade Randonnée (PR)", explique Bruno. Celles blanches et rouges indiquent au contraire les Grandes Randonnées (GR), comme Saint-Jacques-de-Compostelle. Deux fois par an, ces baliseurs bénévoles entretiennent les chemins du Nord tracés par la Fédération Française de la randonnée. Pour mener leur tâche à bien, ils transportent tout un atelier. À commencer par des pochoirs pour indiquer les bonnes directions. En quelques coups de pinceau, la trace effacée par le temps réapparaît. Ces signaux, peints sur les troncs d'arbres ou coulés sur les poteaux, sont appréciés des randonneurs, qui se laissent guider sans carte. Et au cours de leur excursion, les baliseurs ont une autre mission : relever et signaler les risques d'accident, comme un arbre ou une plaque au milieu de la piste. Vos chemins sont donc entre de bonnes mains. Dans l'Hexagone, près de 9 000 baliseurs bénévoles préservent 200 000 kilomètres de sentier chaque année. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman