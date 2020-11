Les services de réanimation des hôpitaux au bord de la saturation dans le Nord

Depuis le week-end dernier, la situation se tend à l'hôpital d'Arras (Pas-de-Calais). Aux urgences, un patient sur quatre est admis pour Covid, et cela ne fait qu'augmenter. L'établissement accueille des malades plus jeunes que lors de la première vague et avec beaucoup plus de cas graves. Pourtant, les autorités prévoient un délai de quinze jours pour voir émerger les premiers effets du confinement ainsi que pour faire baisser la pression sur l'hôpital et ses soignants souvent très éprouvés. À Arras comme dans tous les hôpitaux de la région, le plan blanc est déclenché. Il a notamment permis de redéployer du personnel soignant et des lits supplémentaires vers l'unité Covid. Au service réanimation, dix internes sont venus prêter main-forte. L'hôpital d'Arras est passé de quinze à trente lits en trois semaines alors qu'au plus fort de la première vague, l'établissement avait réussi à mobiliser 35 lits au maximum. Face à la situation, la Fédération hospitalière de France préconise notamment de transférer des patients vers d'autres régions.