Les serviettes en tissu de retour à la cantine à Vence

Ils l’ont adoptée sans rechigner. À carreaux, fleurie, petite ou très grande, avec son petit nom inscrit dessus... désormais, dans toutes les cantines des écoles primaires de Vence (Alpes-Maritimes), la serviette en tissu remplace la serviette en papier. Une bonne idée pour la planète, à écouter les élèves de la CP : "Je pense que ça pollue moins parce que pour la serviette en papier, il faut couper des arbres" ; "Pour éviter de gaspiller des serviettes en papier" ; "C’est plus écologique". Pour l’hygiène, chaque serviette est rangée dans une pochette individuelle et distribuée au début du repas. Sur les tables, vous n’en trouverez pas de pareil. Finies aussi les poubelles pleines de serviettes en papier à la fin du service. Une mesure anti-gaspillage qui permet à la ville de Vence d’économiser 2 600 euros par an. En fin de semaine, les serviettes sont rendues aux enfants pour qu’elles soient lavées par les parents pendant le week-end. N’en jetez plus, la bonne vieille serviette en tissu a de l’avenir. À Vence, parents et enfants en sont convaincus. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard