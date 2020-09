Les sessions de rattrapage du baccalauréat ont commencé

À Bordeaux (Gironde), quelques jeunes vivent une journée cruciale, celle du bac de septembre. Après un tiers de l'année dans le contexte Covid, l'été aura dû être studieux pour les 24 000 candidats. C'est la seconde chance après les oraux de rattrapage de juillet pour les inscrits en candidat libre ou ceux qui n'ont pas obtenu le bac par contrôle continu. Les jurys ont permis aux plus motivés de tenter leur chance en septembre.