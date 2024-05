Les sidérantes écoutes de Mohamed Amra

La dangerosité de Mohamed Amra a-t-elle été sous-estimée ? Des écoutes téléphoniques révèlent un profil très inquiétant. Incarcéré à la prison de la Santé, il aurait continué ses activités criminelles depuis sa cellule : trafic de stupéfiants et achat d'armes. D'après une transcription obtenue par nos confrères du Parisien, il orientait même ses complices à distance. Il n'hésitait pas à organiser des guets-apens à l'encontre de trafiquants rivaux. En juin 2022, il est suspecté d'avoir commandité l'assassinat d'un ancien associé, là aussi depuis sa cellule. Des agissements récurrents comme l'affirme un rapport de la police judiciaire cité par nos confrères du Parisien. Des communications rendues possibles par l'absence de brouilleur suffisamment puissant. Plusieurs téléphones ont été retrouvés dans sa cellule. Il se les faisait livrer grâce à une méthode bien connue des syndicats pénitentiaires, le parachutage. Mohamed Amra était donc à la tête d'un vaste réseau criminel. Depuis son évasion sanglante, l'homme le plus recherché de l'Hexagone est toujours traqué par plus de 300 enquêteurs. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Belot, G. Ghieze