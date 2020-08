Les siffleurs de la haute vallée d'Ossau perpétuent la tradition du sifflement

Leur son peut être confondu à des voix d'oiseaux et pourtant, ce sont des siffleurs qui se parlent entre eux. Dans la vallée d'Ossau (Pyrénées-Atlantiques), c'est une tradition vieille de plusieurs siècles. À l'époque, le sifflement était le seul moyen de communication des bergers. Si l'apparition de cette langue n'a pas de date exacte, la commune tient à la perpétuer en enseignant la technique aux futures générations. D'ailleurs, le village a acquis une certaine notoriété grâce à ses siffleurs.