Les sites du débarquement menacés par l’érosion

À marée haute, la mer ne laisse aucun répit à la Pointe du Hoc (Calvados). Jour après jour, ce symbole du débarquement est grignoté par les vagues. En mai 2022, un morceau du rocher vient de s’écrouler. La Pointe du Hoc est alors pratiquement réduite de moitié. Aujourd’hui, la falaise de calcaire friable a déjà reculé de dix mètres. La restauration est impossible, mais les États-Unis, gestionnaires du site, déboursent des millions d’euros pour consolider la falaise. Des clôtures ont été installées pour empêcher le piétinement des visiteurs. Objectif : freiner au maximum l’érosion. À 40 kilomètres de là se trouve Utah Beach (Manche), l’une des cinq plages du débarquement, une ligne de front où la mer peut se montrer agressive et le vent violent. Son musée, situé à quelques pas, est lui aussi menacé par la montée des eaux et l’érosion. La dune s’efface et ne constitue plus un rempart contre la mer. Tous les deux ans, la ville déverse 7 000 mètres cubes de sable pour renforcer la dune… une solution temporaire. À long terme, l'édile n’aura plus de choix. Il devra envisager un repli stratégique : déménager le musée pour l’éloigner de la mer. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos