Les soignants défilent dans les rues pour rappeler le gouvernement à ses promesses

Durant la vague épidémique, les soignants ont été présentés par le président de la République comme des héros. Après cette maladie qui les a mis, eux aussi, en péril, ces professionnels demandent au gouvernement de tenir ses promesses. Ils ont donc laissé de côté leur fatigue pour exprimer leur colère en redescendant dans les rues. Par ailleurs, ce mardi, plus de 200 manifestations ont lieu dans le pays pour faire entendre de nouveau leur ras-le-bol. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.