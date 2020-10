Les soignants, épuisés, ne veulent pas renoncer aux vacances de la Toussaint

Aide-soignants, infirmiers et chefs de service, en première ligne face au Covid, sont mobilisés depuis des mois. En plus de l'épuisement et du dépit au vu de la dégradation de la situation s'ajoute le manque de moyens humains. En prime, le spectre de la suppression des prochaines vacances plane au-dessus de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Les médecins attendent des gestes forts de leur direction et de l'Etat, à commencer par le versement de l'augmentation de 180 euros mensuels promis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.