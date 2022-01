Les soldes, c'est parti pour quatre semaines !

Dans le centre-ville d'Orléans, la clientèle est encore timide pour ce premier jour des soldes. Des promotions affichent -30% et -50%. Pour un client qui veut s'acheter une doudoune, c'est l'opportunité de se faire plaisir à plus d'un titre. Avec la chute des températures, les affaires marchent plutôt bien pour la commerçante. Ces soldes d'hiver vont en plus lui permettre de réduire ses stocks. Dans une autre boutique en revanche, tout est soldé. Cette période de promotion représente plus de 10% du chiffre d'affaires annuel. La responsable s'est fixée un objectif à atteindre. "Sur les cinq premiers jours, on est à 45 000 euros de chiffre d'affaires à peu près", a-t-elle confié. Des buts qu'il faudra peut-être réviser à la baisse face à une clientèle qui se montre très prudente sur ses dépenses. Dans un magasin de sport en banlieue d'Orléans, les soldes affichent -50% et même -70% dès le premier jour. Un début des soldes plutôt en demi-teinte. Mais il reste quatre semaines pour inverser la tendance. TF1 | Reportage P. Ninine, O. Stammbach, S. Maloiseaux