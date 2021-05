Les soldes d’été repoussés au 30 juin : ce qu’en pensent commerçants et clients

L'annonce du décalage des soldes d'une semaine suscite assez peu d'émotion chez les clients. Ce sont les commerçants qui ont demandé que l'on retarde les soldes. En effet, avec les longs mois de fermeture du confinement les stocks se sont accumulés. "Nous avons des charges à payer et un chiffre d'affaires à récupérer", explique Olivier Deleuse, vice-président de la Fédération de l'habillement région Sud. Ce n'est donc pas le moment de vendre à prix coûtant pour les commerçants. Puis de toute façon, plus personne n'attend les soldes pour faire de bonnes affaires. De nombreuses boutiques font des promotions pour la réouverture. Pour Elsie De Mik, commerçante, il faudrait décaler les soldes oui, mais pas d'une semaine, au moins de deux mois. "Avant les soldes se faisaient à la fin d'une saison parce qu'on a besoin de faire de la place. Aujourd'hui, on les fait avant", explique-t-elle. Pour cette année 2021, chacun pourra profiter des soldes d'été dès le 30 juin.