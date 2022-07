Les soldes en forte baisse à cause du pouvoir d’achat ?

Dans les vitrines du centre-ville de Chartres (Eure-et-Loir), les rabais ont beau être impressionnants, rien n'y fait. Les soldes d'été ne prennent pas. En 33 ans de commerce, Betty n'avait jamais vu ça. On constate 30% de fréquentation en moins par rapport aux soldes habituels. Et pourtant elle doit encore écouler les 5 000 euros de stock qui se sont accumulés. Comment expliquer ce désamour des clients ? Avec l'inflation, beaucoup ont choisi de renoncer à cet événement commercial : "Malgré les soldes, je suis étudiante et je ne peux pas me permettre d'acheter tout ce que je vois", "On en a moins besoin, on essaie de moins consommer, prendre ce qui est utile et puis ne pas acheter pour acheter", "on va déjà finir ce qu'on a et on verra après". Avec moins d'argent, le budget est souvent concentré sur quelques produits seulement. Il reste désormais deux semaines à ces commerçants pour tenter d'attirer les consommateurs et sauver leur saison. TF1 | Reportage V. Depret, L. Gorgibus, S. Iurgulescu