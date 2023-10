Les sons du temps qui passe

Pour changer d’heure, vous n’avez plus rien à faire. Pour Marc Zimmermann, maître horloger de Saint-Étienne (Loire), c’est tout le contraire. Cette musique, c’est celle qui berce l’horloger depuis 50 ans. Cela fait un demi-siècle que, dans sa boutique du centre-ville de Saint-Étienne, Marc célèbre les heures, sans les voir passer. D’ailleurs, il n’a pas de montre pour restaurer les plus vieux mécanismes. Pour ceux de 1780, cela peut aller jusqu’à un an et demi de travail. Il va aussi prendre le temps de transmettre à Léo, son apprenti, ou à son successeur. Pour Marc, l’an prochain sonnera la retraite. Derrière les tic-tacs, les carillons et les sonneries, il y a des machines à remonter le temps. L’horloger va dénicher l’infiniment petit pour faire l’infiniment grand : vous donner l’heure. Puis, il va guetter le sourire des clients retrouvé lorsqu’ils réentendent la petite musique de l’horloge. Chacun a sa façon de traverser le temps. Lui, vous donne envie de l’écouter passer. TF1 | Reportage G. Charnay, É. Nappi