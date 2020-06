Les souffleurs de verre de Biot attendent impatiemment les touristes

À Biot (Alpes-Maritimes), les souffleurs de verre ont rouvert après deux mois et demi de fermeture. La reprise est pourtant difficile pour ces artisans d'art car leurs clients restaurateurs ont annulé leurs commandes et les touristes sont encore peu nombreux. En l'absence des visiteurs étrangers, le verre Bullet, typique de Biot, ne survit qu'avec l'arrivée des premiers vacanciers français. Les artisans du village attendent désormais les touristes pour espérer sauver leur saison.