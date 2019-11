Les soupes typiques des régions (2/4): la soupe de châtaignes, une spécialité ardéchoise

Aussi appelée Cousina, la soupe de châtaignes constituait autrefois l'alimentation principale des Ardéchois. C'est en automne, saison des châtaignes, qu'elle se déguste. Une soupe généreuse qui tient au corps et à l'âme dans la patrie des châtaigniers. Pour la concocter, Raymonde nous livre sa recette. Il faut des châtaignes, de la farine de châtaigne, un peu de sel et du lait. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.