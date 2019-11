Les soupes typiques des régions (3/4) : la bréjaude, une recette authentique limousine

A Saint-Junien, en Haute-Vienne, les confréries veulent la préserver. Il s'agit de la recette de la bréjaude, une soupe typique du Limousin. Pour préparer cette tradition culinaire paysanne, il faut des navets, des pommes de terre, des poireaux, des choux et surtout du lard salé qui donne tout son caractère à la soupe. Celui-ci est fondu dans une poêle tandis que les autres ingrédients cuisent ensemble. Un régal à déguster entre amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.