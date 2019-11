Les soupes typiques des régions (4/4) : la soupe de potimarron, un héritage culinaire franc-comtois

Florence va nous dévoiler les secrets de préparation de la soupe de potimarron, un plat franc-comtois. Grâce à une recette qu'elle a héritée de sa grand-mère, elle pourra réaliser ce velouté dont la couleur se fond parfaitement avec celle des collines jurassiennes en automne. Pour ce faire, elle a utilisé un kilo de potimarron, ainsi que des carottes jaunes et des échalotes. Si autrefois, on utilisait des potirons, aujourd'hui, elle fait sa soupe avec de la courge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.