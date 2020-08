Les sourciers sollicités par les agriculteurs face à la sécheresse

Etre sourcier est un don parfois difficile à expliquer. Baguettes à la main, Alain Faye se laisse guider vers une source d'eau. Que ce soit dans un champ ou dans une prairie, il est capable de savoir où l'eau passe à plusieurs mètres sous terre. Avec la sécheresse, il est fortement sollicité par les agriculteurs. En seulement deux jours, Alain a reçu plus de dix appels.