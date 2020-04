Les sous-mariniers, experts du confinement

A chaque mission, les sous mariniers passent en moyenne 70 jours sous l'eau à plus de 300 mètres de profondeur, et ce dans un espace qui ferait pâlir les claustrophobes. L'un des conseils clés du premier maître Julien lorsqu'on est en confinement, c'est de bien découper ses journées. Il faut aussi se fixer des objectifs. Le capitaine de vaisseau Appriou, lui, recommande d'échanger avec les proches pour forger l'esprit d'équipage qui permet de se sentir dans le même bateau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.