Les souvenirs de la tempête du siècle restent gravés dans les mémoires en Lorraine

Il y a 20 ans en Lorraine, sept personnes sont mortes après le passage de la tempête du siècle. Le 26 décembre 1999, les vents ont soufflé jusqu'à 150km/h en agglomération dans un quartier de Thionville. À Vouthon-Bas, ce sont les dégâts forestiers qui ont marqué les esprits. Près de cent mille hectares de forêts avaient été touchés par la catastrophe. Notez qu'il faudra plus de cent ans pour que le village retrouve sa forêt d'il y a 20 ans.