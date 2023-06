Les spectaculaires lacets de Montvernier

À pied, à vélo ou à moto, embarquons dans le Grand 8 des Alpes. Les lacets de Montvernier sont 18 à caresser la montagne sur plus de trois kilomètres. Et dans l’un de ces virages en épingle, mettons-nous dans la peau d’un grimpeur. François fait ces lacets chaque semaine. C’est un ascenseur émotionnel, où pour prendre son souffle, il y a les points de vue sur la Maurienne (Savoie). Une fois arrivé en haut, vous n’avez plus qu’à remercier le ciel. Pour les habitants, cela ne fait aucun doute, la chapelle veille sur les 15 000 téméraires qui empruntent ce col chaque année. Cette route a été construite pour désenclaver le village de Montvernier, 200 habitants. Dans son unique restaurant, vous trouverez de quoi vous remettre sur pied avant de repartir. À chaque virage, Philippe Martiner a une pensée pour son grand-père. Ce dernier a construit la route avec 26 ouvriers, il y a un siècle. La réalisation est une prouesse technique inscrite dans les manuels de géographie. Le meilleur grimpeur a avalé les lacets de Montvernier en moins de quinze minutes. TF1 | Reportage G. Charnay, C. Blampain, B. Gereys