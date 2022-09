Les spectaculaires pyramides humaines de Catalogne

S'élever au-dessus de la foule grâce à l'effort de tous pour aller toucher le ciel. Ici, plus que nulle part ailleurs, l'union fait la force. Plus de 250 personnes qui composent ce tour humain. Avant chaque représentation, c'est tout un rituel qui a lieu au sein de chaque équipe. Côté tenue vestimentaire, la ceinture est sans aucun doute l'élément le plus important. Appelée la faixa, elle s'enfile obligatoirement à deux. Elle sert de point d'appui pour que ceux qui grimpent puissent poser le pied. Elle évite également les blessures. Et il y a une technique pour créer le château. Les plus robustes commencent par former la base du château : la pinya. Ce sont ensuite les profils plus légers et agiles qui entrent en action. "Absolument tous les physiques et tous les âges sont les bienvenus et tous ensemble, on peut faire de grandes choses. C'est du travail d'équipe", précise une participante. Et même les musiciens ont leur importance. Ce sont eux qui donnent le rythme. Objectif pour gagner : aller le plus haut possible. Et même si les choses ne se passent pas toujours comme prévu, les blessures sont très rares. Lorsque le dernier arrive au sommet, l'émotion est immense. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque