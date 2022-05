Les splendides patios fleuris de Cordoue

Ils sont secrets, intimistes et chacun est unique. Le patio est un art de vivre hérité des Arabes. Avec sa fontaine centrale, il rafraîchit toute la maison et permet de mieux supporter la chaleur andalouse. Ce sont des tableaux vivants, qui une fois par an au mois de mai, sont au centre de toutes les attentions. Les jardins privés sont exceptionnellement ouverts au public pendant quelques jours. Il y en a plus d'une cinquantaine à visiter dans toute la vieille ville et les gens font la queue pour pouvoir les admirer. En l'espace d'une journée, plus de mille personnes vont visiter un patio. La maîtresse des lieux, c'est la seniora Milagros Aznar Rubio. Elle est née là, au milieu des fleurs. Elle peut passer jusqu'à huit heures par jour à les bichonner. C'est une dévotion qui lui a permis de remporter déjà huit fois, le titre du plus beau patio de la ville. Pour la famille de Coralie Neuville, une Française expatriée en Andalousie, le festival des patios est une sortie incontournable en famille. Un nouveau patio est un nouvel émerveillement. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Schmitt