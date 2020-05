Les stars des années 80 se mobilisent pour les résidents d'Ehpad

Chantal Richard, alias Sloane, fait partie des 40 personnalités à se mobiliser pour venir en aide aux seniors en Ehpad. Elle a décidé d'unir sa voix à celle de ses amis chanteurs des années 80. Leur but est de donner du baume au cœur aux résidents, notamment ceux qui sont plongés dans la solitude. C'est l'association "Paris en Compagnie" qui les a mis en relation. Les dons récoltés seront entièrement versés aux Ehpad de la région parisienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.