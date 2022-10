Les stars françaises soutiennent les femmes iraniennes

Pour la liberté, Juliette Binoche, Isabelle Adjani, ou encore Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin, coupent une mèche de leurs cheveux sur un air de Bella Ciao en persan. C'est un chant révolutionnaire devenu un hymne des contestations à travers le monde. Geste symbolique d'une cinquantaine d'artistes françaises en soutien aux femmes iraniennes qui manifestent dans leur pays. Elles manifestent depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre, trois jours après son arrestation. Cette Iranienne de 22 ans laissait apparaître des cheveux à travers son voile, considéré par les autorités comme une infraction. Le pays s'embrase, les manifestations s'étendent sur tout le territoire et gagnent les universités. Depuis deux semaines, ils réclament la fin du régime autoritaire. Les protestations sont violemment réprimées par la police. Selon une ONG iranienne, on compte déjà près de 100 morts et plus d'un millier d'arrestations parmi les manifestants. C'est une contestation qui gagne désormais les plus jeunes. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Duboscq