Les stations de la route des vacances prioritaires

C'est la première station sur l'autoroute des vacances, et bonne nouvelle : on y trouve tous les carburants comme sur l'A13 ce matin. La plupart des vacanciers que nous avons croisés ont fait leur plein sur l'autoroute. Dès aujourd’hui, les routes nationales et les autoroutes seront ravitaillées en priorité pour favoriser ceux qui vont effectuer les longs trajets. Sur les autoroutes, en moyenne, plus de huit stations sur dix proposent essence et gasoil sans difficulté. Autre mesure pour que la situation s'améliore le plus vite possible : les camions-citernes de l'armée ont été appelés en renfort. Sachez également que les stations ne sont plus rationnées. Vous pouvez donc remplir votre réservoir sans limite. En revanche dans certaines villes, la situation reste plus compliquée. Il existe des différences entre les régions. Certaines d'entre elles manquaient d'au moins un carburant jeudi. L'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, elles, restent en tension. TF1 | Reportage N. Ly, S. Humblot