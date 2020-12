Les stations de ski aimeraient ouvrir à Noël malgré tout

C'est la déception ce lundi matin pour les stations de ski. A part la neige qui n'est toujours pas tombée, le ministre vient d'annoncer qu'on ne skiera pas à Noël. Mais les montagnards sont tenaces. Ils n'abandonnent jamais. Pour preuve, plusieurs manifestations sont en cours dans plusieurs stations des Alpes. Sur place, on croit encore aux miracles. Mais ces stations veulent désormais se battre sur un autre terrain : faire payer à l'Etat la facture qui va être très salée. Il y a tout d'abord celle des remontées mécaniques qui perdent un quart de leur activité sur une saison qui ne dure que quatre mois. Puis viennent ensuite celles des restaurateurs, des commerçants, des 120 000 saisonniers des Alpes et des moniteurs de ski, tous des travailleurs indépendants qui n'auront aucun revenu au mois de décembre. Les acteurs de la montagne attendent encore des réponses et surtout une date d'ouverture. Ce sera peut-être le 4 janvier mais rien n'est encore sûr.