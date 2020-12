Les stations de ski de fond ouvrent leurs portes

Certains retrouvent le plaisir de la glisse avec le sentiment d'être seuls sur les sommets vosgiens. Avec une quinzaine de centimètres de neige, les pistes de ski de fond ont été ouvertes à Champ du Feu (Bas-Rhin). Une carte postale hivernale accessible uniquement à d'heureux élus. Ils ont bien conscience de faire partie de quelques privilégiés. Avant de chausser les skis et de s'enfoncer dans la poudreuse, il faut avoir rempli toutes les conditions : trois heures de balade maximum avec son attestation de déplacement en poche, et habiter à moins de 20 kilomètres. Tous attendaient ce moment avec impatience. Le domaine de ski alpin est resté fermé comme partout ailleurs. Les activités de moyenne montagne comme les randonnées ou les luges sont également fermées car trop difficiles à organiser. Une déception car la station aurait pu profiter d'une neige abondante en ouvrant les week-ends jusqu'aux vacances. Malgré leur frustration, les professionnels acceptent de faire avec pour mieux rebondir après. Les habitants des villages voisins, eux, profitent pleinement des Crêtes Vosgiennes désertées et des paysages immaculés. En temps normal, la saison hivernale est nettement moins calme.