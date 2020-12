Les stations de ski attirent les vacanciers

À une heure du littoral, l'affluence sur les pistes fermées est un record. De quoi nourrir quelques randonneurs. En effet, 80% des clients se sont rabattus sur la randonnée à ski, la luge ou encore les raquettes. Une frustration se perçoit tout de même à la fois du côté des gérants de stations de ski que des professionnels. Beaucoup se demandent pourquoi les règles sanitaires ont empêché les professionnels du ski d'ouvrir. Résultat, les grands servent de remontée mécanique aux plus petits. Le "tout schuss" sera donc pour plus tard. Il faut tout de même remarquer que le plaisir dans ces montagnes, c'est le calme. En effet plus on monte, moins il y a de monde. Et à mesure qu'on prend de la hauteur, on peut avoir une vue sur tout le Mercantour. Avec ses 30 kilomètres de pistes de ski de fond, Gréolières-Les-Neiges va pouvoir attendre le retour des remontées mécaniques plus sereinement. Un bol d'air pour conserver les 50 emplois de cette petite station.