Les stations de ski suspendues à la décision du Conseil d'Etat

A neuf jours des vacances à Auron (Alpes-Maritimes), la neige est enfin présente. Les jeunes collégiens en sport-étude peuvent s'entraîner au surf ou au ski. La situation est encore difficile pour toute la station, car seule une piste et un télésiège sont ouverts. Ceux-ci sont réservés à l'entraînement des sportifs en club. Les skieurs du dimanche ainsi que les touristes, eux, doivent rester en bas des pistes. Une décision qui a fait perdre tous les clients de l'hôtel "L'Ecureuil". "Si les skieurs ne sont pas là, on n'a pas lieu d'être", estime Michel Guillot, propriétaire de l'établissement. Ce mercredi après-midi, le Conseil d'Etat se prononcera sur la fermeture ou non des remontées mécaniques à Noël. Toutefois, les professionnels du secteur n'y croient pas trop. Ils espèrent seulement pouvoir payer toutes les charges et que le gouvernement fasse ce qu'il faut. Il est à noter que les skieurs alpins font habituellement vivre toute l'économie à Auron. Les deux tiers du chiffre d'affaires de la station se font entre décembre et février.