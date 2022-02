Les stations des Pyrénées font le plein

Ce mardi matin, le soleil inonde largement les massifs pyrénéens. Alors, ils sont venus nombreux à Gourette (Pyrénées-Atlantiques) pour en profiter. "On va aller manger au resto à midi. Cet après-midi, on reviendra faire de la luge avec les petits", lance un vacancier. Une famille originaire de Bordeaux est là pour toute la semaine et multiplie les sorties. "On fait du ski l'après-midi pour lui. Là, on essaie de faire des activités tous ensemble le matin", confie une dame. Chez les loueurs de skis en station, c'est le grand rush. Un peu comme tous les jours pendant les vacances de février. Effectivement, devant les télécabines, il faut s'armer de patience. Alors certains préfèrent se reposer en terrasses. La vallée d'Ossau revit après la crise sanitaire. Les stations sont pleines à 90%. Une bonne nouvelle pour les professionnels. Jusqu'à 5 000 personnes sont attendues chaque jour à Gourette pendant toute la durée des vacances. De plus, Météo-France annonce au moins une semaine de soleil supplémentaire dans le Sud-ouest. TF1 | Reportage G. Guist'hau, F. Tommen