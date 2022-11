Les stations font le plein avant la baisse des ristournes

Ce vendredi matin, 30 minutes d'attente pour faire le plein dans cette station. Comme un air de déjà-vu pour ces automobilistes. Beaucoup viennent profiter des derniers jours avant la hausse des prix du carburant. À partir de mercredi 16 novembre, les ristournes de l’État et Total vont baisser et passer à dix centimes. Concrètement dans cette station, le litre d'essence coûtera 30 centimes de plus. Ce retraité a fait le calcul. Le plein de son réservoir va lui coûter neuf euros de plus. Ici, le litre de diesel coûtera presque deux euros. À quelques kilomètres, cette station est même en rupture de stock. Mauvaise surprise pour Ahmed, sa voiture est sur la réserve. Ces automobilistes vont devoir faire quelques kilomètres supplémentaires et payer un peu plus. Un autre retraité nous a conseillé d'aller dans les grandes surfaces. Les prix sont plus élevés, mais il n'y a aucune file d'attente. Les aides de dix centimes du gouvernement et de Total resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas