Grève SNCF : pourquoi les stations de ski sont épargnées ?

Des touristes peuvent profiter de leurs vacances. Ils pourront bien rentrer chez eux ce week-end. Dans le sens des arrivées, la plupart des trains vers les stations de ski sont maintenus. L'objectif consiste à épargner les professionnels, car ce week-end est crucial pour le reste de la saison. Les nouvelles sont rassurantes pour une résidence où les appartements sont presque tous complets. "Pour l'instant, tout va bien. Les clients qu'on a réussi à avoir... les trains sont maintenus. Pourvu que ça dure", confie Virginie Soulas, responsable de l'agence Village Les Armaillis. Avec les zones A et C en vacances, Les Saisies (Savoie) attendent une forte affluence. Près de 90% des hébergements sont occupés. Un loueur de skis a recruté seize saisonniers pour ses trois magasins et renforce ses équipes ce week-end. La SNCF se veut rassurante, mais les professionnels du tourisme restent inquiets. Pour eux, des annulations de train à la dernière minute seraient incompréhensibles. La crainte de routes surchargées, en Auvergne-Rhône-Alpes, samedi est classé rouge par Bison futé. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand