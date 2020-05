Les stations-service tirent la langue en zone rurale

Le confinement a fragilisé les stations-service en zone rurale. D'après les résultats d'une étude du Conseil national des professions de l'automobile, 4% d'entre elles auront mis la clé sous la porte d'ici lundi et plus de la moitié se disent menacées de faillite à moyen terme. À Mesnil-en-Ouche (Eure), les clients se font rares et l'activité s'est complètement arrêtée. Au vu de cette situation, les pompistes appellent le gouvernement à l'aide.