Les supermarchés plus chers en France que dans le reste de l'Union européenne

Ce mercredi matin, nous avons passé quelques minutes dans les rayons d'un supermarché français, à deux pas de l'Allemagne. Ici, les clients ne s'en cachent pas. Ils vont régulièrement de l'autre côté de la frontière pour faire leurs courses : "c'est nettement moins cher", "ça vaut largement le coup". Un ressenti vérifié par les chiffres. D'après une récente étude, nous, Français, payons 15% plus chers les produits alimentaires que dans les autres pays de l'Union européenne. Notre viande est même 30% plus coûteuse, 27% de plus pour les fruits et légumes. La première raison qui explique de tels écarts de prix n'est forcément pas mauvaise. En effet, nous adorons les grandes surfaces où les produits de grande qualité sont abondants. Des aliments locaux ou régionaux qui tirent le prix vers le haut. La seconde raison, par contre, est moins bonne. La main d'œuvre est plus chère dans l'Hexagone. Il faut dire que chez nos voisins européens, les travailleurs sont moins bien payés et donc les récoltes coûtent beaucoup moins cher.