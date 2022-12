Les supporters cherchent un billet à tout prix

Le petit-déjeuner de Sébastien et de Frédéric, des supporters des Bleus, n’a pas encore le goût de la victoire. Mais ce vendredi matin, les corn flakes et le café fleurent bon l’entraide et la solidarité. Depuis jeudi soir, Sébastien partage sa chambre d’hôtel avec Frédéric. Ça réduit les frais et renforce les liens entre les fans des Bleus. En cadeau de bienvenue pour l’un, une carte SIM qatarie achetée par l’autre, pour que le montant de sa facture de téléphone arrête de grimper. À Doha, ce n’est pas vraiment la saison des soldes pour le moment. Des prix qui montent comme des gratte-ciel ne serait ce que pour pouvoir rester sur place quelques jours de plus. Romain, un supporter des Bleus, a décidé de décaler son retour. Pour avoir des billets pour la finale, c’est sur les applications de messagerie en ligne qu’on propose le plus de place. Au marché noir, une entrée peut coûter jusqu'à 3 200 euros. Pascal, lui, a déjà réservé sa place depuis des mois. TF1 | Reportage S. Millanvoye, G. Vuitton, F. De Juvigny